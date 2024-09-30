Парки в Улан-Удэ продолжают готовить к зиме

Там вовсю консервируют фонтаны
В середине сентября зоны отдыха в столице Бурятии начали готовить к предстоящей зиме. Работы в парках стартовали с наступлением первых заморозков, рассказали ранее в городской администрации.
Сотрудники дирекции по паркам культуры и отдыха приступили к продувке системы полива, уборке сорной травы, замене световых ламп и ремонту праздничной иллюминации.
Следующим этапом стала консервация фонтанов. Их полностью осушат, продуют воздухом трубопроводы, а затем уберут оборудование и насосы. Сооружения заработают уже в следующем году, когда придёт тепло.
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