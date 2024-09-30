30 сентября

Популярное

В Прибайкалье зарегистрирован сотый ребёнок 2024 года

В Прибайкалье зарегистрирован сотый ребёнок 2024 года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Девочку назвали Доминикой

16 сентября в Прибайкальском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС было зарегистрировано сотое рождение ребёнка в этом году. 9 сентября в семье Юрия и Веры родилась дочь. Счастливые родители назвали малышку красивым именем – Доминика. В семье она стала седьмым ребёнком.

- Имя Доминика произошло от женской формы позднелатинского имени Dominicus. Существует несколько различных его переводов. В одних источниках оно означает «дань Богу», «Божественная», «Господня», «принадлежащая Господу». В других - приобретает значение «госпожа», «рождённая в воскресенье». Имя достаточно редко встречается в России, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Специалист отдела поздравил многодетную маму и вручил первый документ Доминики – свидетельство о рождении. Девочке пожелали здоровья, а также долгой, яркой и счастливой жизни.
Бурятия дети новорожденные ЗАГС Прибайкальский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО
В райцентре Бурятии увековечили память о герое СВО
Общество, 30.09.2024
Мероприятия прошли в Сосново-Озёрском
В Иркутске и Чите проверят системы оповещения
В Иркутске и Чите проверят системы оповещения
Общество, 30.09.2024
В городах запустят электросирены
На юге Бурятии соревновались охотники
На юге Бурятии соревновались охотники
Общество, 30.09.2024
Турнир проводился в честь юбилея Закаменска
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Через Бурятию скачут всадники-пенсионеры из Якутии
Общество, 30.09.2024
«Идём по пути предков», - сообщили они
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
В Агинском округе прошло шествие в национальных одеждах
Общество, 30.09.2024
В окружном центре стартовал фестиваль бурятского языка
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
В Бурятии «розовый» памятник покрасили в белый
Общество, 30.09.2024
Реставрационные работы завершены
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали «Жигули» за пьяную езду
Общество, 30.09.2024
Мужчину лишили водительских прав на два года
На домах Иркутска появились новые муралы
На домах Иркутска появились новые муралы
Общество, 30.09.2024
Над росписью работали живописцы из разных точек страны
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Потепления в Бурятии ждать не стоит
Общество, 30.09.2024
Октябрь начнётся с холодной погоды
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Музею Бурятии передана рында с корабля, на котором служил Алдар Цыденжапов
Общество, 30.09.2024
Памятный экспонат размещён на постоянной выставке
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, 30.09.2024
Консультацию специалистов можно получить до 11 октября
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Легкоатлеты Бурятии завоевали 4 медали на кубке и первенстве России
Общество, 30.09.2024
Сборная республики по кроссу выиграла два золота, серебро и бронзу
На севере Бурятии на глазах у людей бегала лисичка
Общество, 30.09.2024
Она разгуливает по населённому пункту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^