В Прибайкалье зарегистрирован сотый ребёнок 2024 года

16 сентября в Прибайкальском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС было зарегистрировано сотое рождение ребёнка в этом году. 9 сентября в семье Юрия и Веры родилась дочь. Счастливые родители назвали малышку красивым именем – Доминика. В семье она стала седьмым ребёнком.- Имя Доминика произошло от женской формы позднелатинского имени Dominicus. Существует несколько различных его переводов. В одних источниках оно означает «дань Богу», «Божественная», «Господня», «принадлежащая Господу». В других - приобретает значение «госпожа», «рождённая в воскресенье». Имя достаточно редко встречается в России, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.Специалист отдела поздравил многодетную маму и вручил первый документ Доминики – свидетельство о рождении. Девочке пожелали здоровья, а также долгой, яркой и счастливой жизни.