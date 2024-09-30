В Улан-Удэ вновь выключили светофор на оживлённом перекрёстке

Для проведения работ

В связи с проведением плановых работ 30 сентября отключен светофор на перекрёстке улиц Ключевская и Дарханская.

Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ призвал водителей быть внимательными на этих дорогах.

Как сообщал «Байкал-Daily», этот светофор ранее уже отключали на весь день 24 и 26 сентября – специалисты переносили стойки объекта.