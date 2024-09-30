Лама из Бурятии призвал верующих на три дня отказаться от ужинов



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал краткий Зурхай на ближайшие семь дней – с 30 сентября по 6 октября. И отметил на официальной странице дацана во «ВКонтакте», что в некоторые из них – 2-го, 5-го и 6-го числа – карма от совершённых поступков и проступков будет иметь многократный эффект.



- Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше – нехорошего, – пояснил Олег Намжилов. – Соблюдение вегетарианского поста, отказ от ужина и вредных привычек окажутся не только полезны для здоровья, но хорошо очистят энергетику.



А 30 сентября и 2 октября, по словам ламы, хороши для начала бальнеотерапии – питья целебной воды (и её набора впрок), принятия ванн и т. д.

