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Лама из Бурятии призвал верующих на три дня отказаться от ужинов

Лама из Бурятии призвал верующих на три дня отказаться от ужинов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё он посоветовал делать добро и забыть о вредных привычках

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал краткий Зурхай на ближайшие семь дней – с 30 сентября по 6 октября. И отметил на официальной странице дацана во «ВКонтакте», что в некоторые из них – 2-го, 5-го и 6-го числа – карма от совершённых поступков и проступков будет иметь многократный эффект.
 
- Поэтому надо постараться совершить как можно больше добродетелей и как можно меньше – нехорошего, – пояснил Олег Намжилов. – Соблюдение вегетарианского поста, отказ от ужина и вредных привычек окажутся не только полезны для здоровья, но хорошо очистят энергетику.

А 30 сентября и 2 октября, по словам ламы, хороши для начала бальнеотерапии – питья целебной воды (и её набора впрок), принятия ванн и т. д.
лама буддизм

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