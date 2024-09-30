В районе Бурятии прокуратура нашла упущения в подготовке к зиме

Не заключили контракты на топливо

Прокуратура Джидинского района проверила исполнение законодательства при подготовке к предстоящему отопительному сезону в деятельности администрации района и местного жилищно-коммунального предприятия.

Установлено, что орган местного самоуправления и ресурсоснабжающая организация не приняли своевременные меры по заключению договоров на поставку топлива. Это что создавало условия для срыва отопительного сезона и причинения вреда гражданам, уверены прокуроры.

«В связи с этим прокуратура внесла представления главе муниципалитета и руководителю юридического лица, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены, заключены договоры на поставку угля, обеспечен нормативный запас топлива», - сообщил 30 сентября телеграм-канал прокуратуры Бурятии.

Отопительный сезон в Джидинском районе начат своевременно.