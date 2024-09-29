На месте основания Улан-Удэ нашли пиратский корабль



В прошлую пятницу, 27 сентября, представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие» устроили очередную акцию по уборке мусора (возрастное ограничение – 6+) под названием «С чего начинается город». Она совпала со всемирным днём туризма.



Мероприятие прошло на месте основания Улан-Удэ – горе Батарейная. Волонтёры совместно с ТИЦ «Байкал», гидами Натальей Мясниковой и Сергеем Халеевым и председателем ТОС «Чистый воздух» Зорикто Болдановым собрали более 50 мешков мусора.



- Мы вновь очистили место основания Улан-Удэ. Его часто посещают туристы и эта площадка является не просто обзорной, а даже местом нашей гордости и престижа. Важно поддерживать там чистоту – от этого строится наше отношение к самим себе, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Среди обычного бытового мусора оказалась и необычная находка – пиратский корабль. Естественно, не настоящий, а игрушечный.







Справка:



В 1666 году казачьи старшины – десятник Осип Васильев и пятидесятник Гаврила Ловцов – построили на горе Батарейная зимовье, позже разросшееся в Верхнеудинский острог. Несколько веков спустя он стал городом Улан-Удэ