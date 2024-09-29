ФК «Бурятия» красиво завершил чемпионат СФО и ДФО

Чемпион обыгран со счётом 4:1

В воскресенье, 29 сентября, футбольный клуб «Бурятия» в последнем матче чемпионата Сибирского федерального и Дальневосточного федерального округов 2024 года (возрастное ограничение – 0+) принимал в Улан-Удэ «Темп» из Барнаула. Как сообщал «Байкал-Daily», «Бурятия» за тур до окончания первенства завоевала бронзу. «Темп» же досрочно выиграл чемпионат этого года.

Обе команды проиграли в предпоследнем туре. «Темп» уступил в Иркутске «Байкалу» 2:1. А «Бурятия» проиграла «Полимеру» из Барнаула 0:1.

Турнирной мотивации перед игрой вроде бы не было. Но обеим командам нужно было реабилитироваться за обидные поражения. К тому же этот матч фактически можно было считать суперкубком «Третьей лиги». «Бурятия» – обладатель кубка Сибири 2024 года. «Темп» – чемпион лиги.

Первый тайм начался с атак команды из Барнаула. У «Бурятия», кстати, не играл капитан Павел Синаторов – перебрал с жёлтыми карточками.

На 10-ой минуте судья назначил пенальти в ворота «Темпа» за игру рукой в штрафной площади. Его реализовал Алексей Рябованов, забив 13-ый мяч в сезоне.

На 16 минуте гол прямо с углового «сухим листом» забил Александр Васильев – помог ветер. Через пару минут «Темп» ответил опасной атакой. Но мяч после удара прошёл мимо ворот. Странно, но барнаульцы, уступая 2:0, не очень-то шли к воротам соперника. А вот атака «Бурятии» отрабатывала на все сто.

Несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, игра собрала около 350 болельщиков. Во втором тайме на 62 минуте дубль сделал Алексей Рябованов. 3:0.

Оставшиеся полчаса обещали быть формальностью. Но «Темп» смог отыграть один мяч, а «Бурятия» – забить четвёртый гол. Отличился Максим Широнов.

В итоге – победа с крупным счётом 4:1 над чемпионом лиги.

12 октября «Бурятия» на Центральном стадионе в Улан-Удэ проведёт кубковый матч с победителем кубка Урала «Ильпаром» из Перми. Это будет заключительный домашний матч сезона 2024 года (возрастное ограничение – 0+).

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