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Улан-удэнцы не оценили идею Мединского о сокращении школьного обучения

Улан-удэнцы не оценили идею Мединского о сокращении школьного обучения
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Большинство горожан выступили резко против

На днях помощник президента РФ Владимир Мединский назвал 11-летнее обучение в российских школах «непозволительной роскошью». По мнению чиновника, «оно должно быть спрессовано» по времени, чтобы потом «раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться».

Это заявление растиражировали многие федеральные СМИ. Представители сервиса SuperJob решили выяснить, что думают об идее Мединского жители бурятской столицы. Большинство (63%) её не оценили. По мнению опрошенных горожан, дети ещё не готовы ко взрослой жизни и вообще, «чем больше они учатся, тем умнее будут».

Мужчины выступали против сокращения школьного обучения активнее женщин (63% и 59% соответственно) – как и улан-удэнцы от 35 до 44 лет (61%).

А вот «за» оказались 28% родителей учеников и экономически активных людей в целом. По их словам, раньше и вовсе была десятилетка, а специалисты получались очень хорошие. Другие считают, что «один или два года явно лишние».

Затруднились с оценкой инициативы 11% респондентов. Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали наши земляки 35-44 лет (15%). Среди опрошенных этого возраста много родителей школьников. Но больше всего вопросов – у зарабатывающих по 100 и более тысяч рублей (14%) в месяц. «Это получается, год детства забрать у ребёнка», – констатировали они.

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