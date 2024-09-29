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«Лесной спецназ» из Бурятии будет тушить пожары в Забайкалье

«Лесной спецназ» из Бурятии будет тушить пожары в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На помощь соседнему региону отправились сразу 35 специалистов

В Забайкальском крае складывается непростая лесопожарная обстановка. По данным регионального Минприроды, сегодня в регионе действуют 23 огненных очага на площади в 66 с лишним тысяч гектаров. Там объявили режим чрезвычайной ситуации.

На помощь забайкальским коллегами отправились 35 сотрудников Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии. Это представители Улан-Удэнского, Хоринского, Сосново-Озёрского и Багдаринского авиаотделений.

- Их отправят на сложные возгорания в Тунгокоченский район, – рассказал руководитель Забайкальской базы авиаохраны лесов Григорий Сердюков.

В Бурятии потушили все пожары. По данным утро 29 сентября новых в республике не зарегистрировано.
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