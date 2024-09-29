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Август в Бурятии «сыграл» на контрастах

Август в Бурятии «сыграл» на контрастах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он оказался жарким и очень дождливым

В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким выдался август 2024 года в Бурятии. В последний месяц лета в республике преобладала неустойчивая тёплая погода.

Средняя температура воздуха оказалась примерно на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы и составила 17-20, а на севере и юго-западе – 13-16°С выше нуля. Ночами она колебалась от +12 до +18, в северных и юго-западных районах опускалась до +2, +8. В Баунтовском в августе (17-18, 26-27 и 30-го числа) и вовсе ударили первые заморозки.

В дневное время в республике ещё царила жара – воздух прогревался до +23, +28 и где-то – до +29, +33 градусов. Зато на побережье Байкала – максимум до +15, +20.

В большинстве районов выпало около и больше месячной нормы осадков (79-176%). Самым дождливым конец лета был в селе Тунка (184%), самым засушливым – в северобайкальском посёлке Нижнеангарск (32%).
 
Порывы ветра в отдельные дни достигали 15-20 метров в секунду, а 13-го в закаменском селе Цакир он усилился до 23 м/с. В окинском селе Орлик в августе трижды шёл крупный град – диаметром в 10 мм. Он продолжался в общей сложности 12 минут. В Новоселенгинске в Селенгинском районе – чуть меньше, 3 минуты, в Цакире – 4. 
лето погода дожди

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