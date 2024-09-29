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Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию

Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Он поделился планами на «новом-старом» посту

Евгений Луковников, который на этой неделе официально вернулся в кресло зампреда правительства РБ по развитию инфраструктуры, поделился своими дальнейшими планами на этой должности. Он сообщил в telegram-канале, что в Бурятии сегодня реализуется 116 инфраструктурных проектов.

Самые крупные из них – мероприятия в рамках мастер-планов по развитию Улан-Удэ и Северобайкальска, реконструкция правобережных очистных в столице республики, а также возведение зданий для театра «Байкал» и Национального музея.

- Продолжим реализацию программы по газификации республики, в том числе – строительство одного из крупных объектов газовой котельной в Закаменске, – подчеркнул Луковников. – Не снижаем темпы развития транспортной инфраструктуры и строительства соцобъектов – это школы, детские сады, многоквартирные дома, медицинские, культурные и спортивные учреждения.

Задач впереди, по словам зампреда, много.

- Хочу поблагодарить своих коллег – проектировщиков, инженеров, строителей и всех других профильных специалистов, которые с полной отдачей работали и работают над проектами, направленными на развитие региона, – отметил он. – Возвращаюсь в свою родную команду. Благодарю главу республики и депутатов Народного Хурала за поддержку и доверие!

На очередной сессии Народного Хурала 26 сентября НХ рассмотрел вопрос о назначении Евгения Луковникова зампредом. Его кандидатуру внёс в республиканский парламент Алексей Цыденов. В качестве докладчика выступил руководитель администрации главы и правительства Алдар Гулгенов.

Гулгенов кратко изложил биографию чиновника и представил его довольно внушительный послужной список. Без вопросов не обошлось. У Луковникова поинтересовались, почему он в начале года добровольно оставил свою должность. Как выяснилось, причиной стали проблемы со здоровьем.

В итоге большинство народных избранников – 50 из 55 – проголосовали «за» назначение. Против выступили 5. Луковников избавился от приставки «и. о.» и даже пообещал поменять «статус вахтовика», прописавшись в Бурятии.
зампреды правительство РБ инфраструктура газификация

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