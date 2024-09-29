«Очень надо»: Жители Бурятии ринулись за помощью к шаманам и ясновидящим





В местных пабликах в последнее время всё чаще появляются посты, в которых просят дать наводки на хорошего шамана, знахаря или экстрасенса. На днях подобную запись разместили в крупном сообществе во «ВКонтакте», где насчитывается почти 80 тысяч человек.



- Посоветуйте, пожалуйста, шамана в Улан-Удэ. Очень надо, – говорится в публикации. – Кто ходит к ним? Может, по отзывам сориентируете?



Несколькими неделями ранее через ту же группу искали женщину, якобы снимающую порчу.



- Подруга ходила к ней, но контакты потеряла. Помнит только, как выглядит – лет 45-ти, чуток свихнувшаяся, волосы чёрные, кожа тёмная, лицо кругловатое. Очень прошу, помогите, – написала неизвестный автор.



Многие интернет-пользователи подняли земляков на смех. «Вам свои фантазии втирают, а вы и рады слушать и платить», «Шёл 2024 год, а люди продолжают верить в порчу и сглазы», «21 век на дворе», – отмечают они.



Впрочем, кто-то встал на защиту отчаявшихся жителей республики. «Человек, может, от безысходности обращается. А вам лишь бы насмехаться», – заявили подписчики в комментариях.



Кстати, в конце марта в бурятском сегменте ВК опубликовали пост, автор которого попросил улан-удэнцев поделиться впечатлениями о некоем экстрасенсе из отдалённого микрорайона – объяснил, где именно он принимает, и поинтересовался, помог ли кому-то провидец.



Потом выяснилось, что это не мужчина, а женщина. Судя по всему, некоторые жители бурятской столицы в своё время побывали у неё. «Страшный человек, но сказала всё по делу», – высказался один из участников сообщества, где появилась запись. Другой подтвердил, что именно эта экстрасенс ему помогла.



Углубляться в подробности они не стали. А те, кто услышал об ясновидящей впервые, тут же захотели попасть к ней. Но среди посетителей группы нашлись и скептики, попытавшиеся образумить остальных.



Под новый год в соцсетях Под новый год в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, стоит ли верить ламам и шаманам. За несколько месяцев до этого, в сентябре 2023-го, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» объяснили , почему к ним сегодня обращаются люди. В первую очередь – в силу продолжения своей культуры и воспроизводства традиций.



- Это то, чему научили детей их родители и чему научат последующее поколение. Во-вторых, это поиск душевного равновесия и гармонии и, в-третьих, просьба о помощи, – подчеркнули тогда на официальной странице «Тэнгэри» в «ВК». – Наши предки любой национальности обладали полностью экологическим сознанием, соблюдая каноны и поведенческие запреты в святых местах. Тем самым они выражали своё почтение хранителям местности. А нарушив правила и разгневав духов, люди понимали, что необходимо обратиться к шаману или другому священнослужителю.



Сегодня же многие не сразу осознают духовной дисбаланс, возникший из-за воздействия потусторонних существ, добавили в организации.



- К шаманам идут уже после пагубного воздействия духа, столкнувшись с «закрытием» дорог, проблемами со здоровьем, семейными, бытовыми или финансовыми трудностями. Когда у людей всё хорошо, они к шаманам не приходят, – констатировали в МРОШ.



Считается, что шаман при помощи своих родовых хранителей освобождает обратившихся к нему прихожан от разрушительного влияния сущностей.



- К сожалению, духовная оболочка человека может начать разрушаться из-за множества причин – это энергетическая грязь (бузар), воздействие сущностей, требование почитания от родовых предков и т. д. Если у него присутствует такой «корень» проблемы, то начинается духовная «деградация», проявляющаяся в виде различных сложностей. Такой «корень» не излечится в больнице, не исчезнет со временем, не перерастёт. Избавить от него может лишь священнослужитель. Шаман станет тем самым «проводником», ведущим человека к душевному равновесию и гармонии, – заключили в «Тэнгэри».