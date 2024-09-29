Разнорабочие из Бурятии неожиданно оказались самыми «дорогими» в России





На втором месте – специалисты из Бурятии со средней зарплатой в 117 800 рублей. На третьем – с Камчатки (115 тысяч).



Далее идёт Оренбургская область с показателем в 110 700 рублей. За ней – Кабардино-Балкария и Тыва, где разнорабочим предлагают по 110 тысяч. Их доходы в Башкортостане, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области всего на 1000 меньше.



От 103 до 108 тысяч зарабатывают представители этой профессии в Забайкальском крае, республике Алтай, Астраханской и Амурской областях и Якутии, отмечает издание.



Самыми высокооплачиваемыми в стране оказались разнорабочие в Москве. Их жалованье – 121 600 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование российской платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.