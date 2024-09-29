29 сентября

28 сентября

27 сентября

Популярное

Разнорабочие из Бурятии неожиданно оказались самыми «дорогими» в России

Разнорабочие из Бурятии неожиданно оказались самыми «дорогими» в России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Им предлагают по 117 с лишним тысяч в месяц

Самыми высокооплачиваемыми в стране оказались разнорабочие в Москве. Их жалованье – 121 600 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование российской платформы онлайн-рекрутинга Headhunter. 

На втором месте – специалисты из Бурятии со средней зарплатой в 117 800 рублей. На третьем – с Камчатки (115 тысяч).

Далее идёт Оренбургская область с показателем в 110 700 рублей. За ней – Кабардино-Балкария и Тыва, где разнорабочим предлагают по 110 тысяч. Их доходы в Башкортостане, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области всего на 1000 меньше.

От 103 до 108 тысяч зарабатывают представители этой профессии в Забайкальском крае, республике Алтай, Астраханской и Амурской областях и Якутии, отмечает издание. 
зарплата рейтинг деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Август в Бурятии «сыграл» на контрастах
Август в Бурятии «сыграл» на контрастах
Общество, 29.09.2024
Он оказался жарким и очень дождливым

Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию
Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию
Общество, 29.09.2024
Он поделился планами на «новом-старом» посту

Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии
Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии
Общество, 29.09.2024

Оно представлено в двух томах

В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора
В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора
Общество, 29.09.2024
Псы оккупировали сразу несколько улиц
В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
Общество, 29.09.2024
Они продолжают трудиться для «улучшения материального положения»
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
Общество, 29.09.2024
Скитавшееся по улицам животное спас неравнодушный парень
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
Общество, 29.09.2024
Для многих жителей республики они оказались неподъёмными
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
Общество, 29.09.2024
Погода в республике окончательно испортилась
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
Общество, 29.09.2024
Расторжение брака начнёт бить по карманам уже через три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^