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В Бурятии за символическую сумму продают «загадочный» камень

В Бурятии за символическую сумму продают «загадочный» камень
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Его предлагают увлекающимся эзотерикой

На одном популярном сайте с бесплатными объявлениями ещё несколько недель назад выставили на продажу камень, который проживающий в Улан-Удэ владелец описал как «загадочный». Его вес – почти два килограмма. Судя по всему, привезли его с берегов Байкала.

- Своеобразный камень с самого глубокого озера в мире. Спрессован из двух пород самой природой – чётко видно ровное разделение. Вес – 1 килограмм 764 грамма, – говорится в объявлении.

Отмечается, что находка может подойти коллекционерам, а также людям, увлекающимся магией, эзотерикой и духовными практиками. За неё просят символические 10 рублей, но все желающие могут предложить и свою цену.

На этом самом сайте то и дело появляются необычные предложения. К примеру, летом там за пять миллионов рублей продавали трёхкопеечную монету. А один предприимчивый выпускник решил обменять на просторах Интернета свою золотую медаль на 10 ящиков с шоколадками.

В ноябре 2023-го «Комсомольская правда» писала, что за камни с берегов священного озера в Иркутске просят сотни тысяч рублей. Один из них, к примеру,  оценили в 200 000. «На рисунке чётко видно лошадку. Ниже – ещё пара изгибистых линий, которые показывают движение лошадки или знак волн. Рисунок из белого кварца, камень сам с вкраплениями слюды и гранатов», – описывал его владелец. 
камни Байкал Интернет

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