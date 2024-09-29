В Бурятии сельчане жалуются на крыльцо-развалюху у поликлиники

Жителей еравнинского села Сосново-Озёрское не устраивает крыльцо местной поликлиники при центральной районной больнице. В группе «Еравна-инфо.24/7» поинтересовались, почему оно в столь печальном состоянии уже несколько лет.- Ни взобраться, ни спуститься. Опасно для всех. Когда сделают? А зимой что будет? – недоумевают сельчане.Главный врач ЦРБ Цырен-Ханда Гончикдоржиева пояснила: здание медучреждения старое и ему требуется ремонт.- Скоро откроется новая поликлиника, где всё удобно, – отметила она.Сельчанам посоветовали пока что подниматься по лестнице для людей с инвалидностью и при этом призвали их быть осторожными.