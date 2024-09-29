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В Бурятии сельчане жалуются на крыльцо-развалюху у поликлиники

В Бурятии сельчане жалуются на крыльцо-развалюху у поликлиники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди опасаются подниматься по лестнице

Жителей еравнинского села Сосново-Озёрское не устраивает крыльцо местной поликлиники при центральной районной больнице. В группе «Еравна-инфо.24/7» поинтересовались, почему оно в столь печальном состоянии уже несколько лет.

- Ни взобраться, ни спуститься. Опасно для всех. Когда сделают? А зимой что будет? – недоумевают сельчане.

Главный врач ЦРБ Цырен-Ханда Гончикдоржиева пояснила: здание медучреждения старое и ему требуется ремонт.

- Скоро откроется новая поликлиника, где всё удобно, – отметила она.

Сельчанам посоветовали пока что подниматься по лестнице для людей с инвалидностью и при этом призвали их быть осторожными. 
жалобы поликлиника

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