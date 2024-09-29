В Бурятии сельчане жалуются на крыльцо-развалюху у поликлиники

Люди опасаются подниматься по лестнице
Жителей еравнинского села Сосново-Озёрское не устраивает крыльцо местной поликлиники при центральной районной больнице. В группе «Еравна-инфо.24/7» поинтересовались, почему оно в столь печальном состоянии уже несколько лет.
- Ни взобраться, ни спуститься. Опасно для всех. Когда сделают? А зимой что будет? – недоумевают сельчане.
Главный врач ЦРБ Цырен-Ханда Гончикдоржиева пояснила: здание медучреждения старое и ему требуется ремонт.
- Скоро откроется новая поликлиника, где всё удобно, – отметила она.
Сельчанам посоветовали пока что подниматься по лестнице для людей с инвалидностью и при этом призвали их быть осторожными.
Люди опасаются подниматься по лестнице
Главный приток Байкала продолжает снижаться
Передвижной музей будет работать в Иркутской области и Бурятии
В финале ей биться не пришлось
Приезжающим в республику посоветовали попробовать улаажаргын сай
Эту уникальную модель разработал старший лейтенант полиции
За год оно снизилось на 10%
Родители учеников заявили, что это скажется на качестве образования
Теперь за бичурцев всё будут решать депутаты
Они боятся что-нибудь себе отморозить зимой
Теперь ему придётся выложить 200 тысяч рублей
Ожидается холодный ветер
На перевалах местами гололедица
Им стала Татьяна Штрауб
Машину за 3,5 млн женщина купила на свои сбережения