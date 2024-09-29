В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора

Псы оккупировали сразу несколько улиц
Жители Хоринска бьют тревогу из-за огромной собачьей своры. Псы бегают по улицам Ленинградская и Промышленная. Люди призвали власти решить проблему. «Страшно за детей», – отметили они в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Муниципальный инспектор райадминистрации сообщила, что в селе уже провели рейд. Выяснилось, что у некоторых разгуливающих без присмотра собак есть хозяева. Их пообещали привлечь к административной ответственности за нарушение правил содержания животных.
Четвероногих, отпущенных на самовыгул, призвали снимать и отправлять фото и видео в районную группу либо на электронную почту admhor@mail.ru. Хоринцам при этом гарантировали анонимность.
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