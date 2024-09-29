29 сентября

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора

В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
Псы оккупировали сразу несколько улиц

Жители Хоринска бьют тревогу из-за огромной собачьей своры. Псы бегают по улицам Ленинградская и Промышленная. Люди призвали власти решить проблему. «Страшно за детей», – отметили они в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Муниципальный инспектор райадминистрации сообщила, что в селе уже провели рейд. Выяснилось, что у некоторых разгуливающих без присмотра собак есть хозяева. Их пообещали привлечь к административной ответственности за нарушение правил содержания животных.
 
Четвероногих, отпущенных на самовыгул, призвали снимать и отправлять фото и видео в районную группу либо на электронную почту admhor@mail.ru. Хоринцам при этом гарантировали анонимность.
собаки животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
Общество, 29.09.2024
Они продолжают трудиться для «улучшения материального положения»
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
Общество, 29.09.2024
Скитавшееся по улицам животное спас неравнодушный парень
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
Общество, 29.09.2024
Для многих жителей республики они оказались неподъёмными
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
Общество, 29.09.2024
Погода в республике окончательно испортилась
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
Общество, 29.09.2024
Расторжение брака начнёт бить по карманам уже через три месяца
В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
Общество, 29.09.2024
Главный приток Байкала продолжает снижаться
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
Общество, 29.09.2024

Передвижной музей будет работать в Иркутской области и Бурятии

Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Общество, 29.09.2024
Приезжающим в республику посоветовали попробовать улаажаргын сай
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
Общество, 29.09.2024
Эту уникальную модель разработал старший лейтенант полиции 
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
Общество, 29.09.2024
Родители учеников заявили, что это скажется на качестве образования
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
Общество, 29.09.2024
Теперь за бичурцев всё будут решать депутаты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^