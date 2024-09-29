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В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать

В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они продолжают трудиться для «улучшения материального положения»

В ближайший вторник, 1 октября, в России, как и во всём мире, отметят День пожилого человека. Его каждый год празднуют в первый день второго осеннего месяца.

К той дате в Бурятстате подготовили любопытную статистику. Как сообщили в ведомстве, порог демографической старости республика переступила в 1992 году. В начале 1993-го доля пожилых в РБ составляла 7,2%.
 
Сегодня в регионе – 127 700 человек, которым 65 и более лет. Это каждый восьмой житель Бурятии или 13,1% от общей численности населения. Среди них есть и настоящие долгожители – пятеро мужчин и 21 женщина, уже справившие вековой юбилей (и даже старше).
 
Для поколения 65+ характерна феминизация – то есть преобладание женщин. Причина тому – высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. В начале 2024-го на 1000 таких представителей сильного пола приходилось 1136 дам, а среди пенсионеров – уже 2428. Да и живёт прекрасный пол дольше в среднем на 13 лет.
 
Несмотря на возраст, в ушедшем 2023 году 117 наших землячек и 207 земляков старше 60-ти зарегистрировали брак, причём 10 и 23 из них сделали это впервые – ранее они никогда не были замужем и женаты.
 
Большинство пожилых в Бурятии – 76 300 – проживает в городах, ещё 51 400 – в сёлах. Рекорд по их количеству бьёт Кабанский район (17,9% от общего числа жителей), Далее идут Прибайкальский (16%) и Северо-Байкальский (15,3%). Самыми «молодыми» оказались Окинский (6,8%) и Иволгинский (8,7%).

По данным отделения социального фонда России (ОСФР) по Бурятии, к 1 июля в республике насчитывалось 187 100 пенсионеров по старости. За год их стало меньше на 1,7%. Основной источник дохода для большинства – пенсия. Среднемесячная составляет 21 700 рублей при прожиточном минимуме в 14 500.
 
- Таким образом, средний размер пенсии по старости превысил ПМ пенсионера в 1,5 раза, – констатировали в Бурятстате.

Для улучшения материального положения своей семьи и поддержания своих доходов минувшим летом работать продолжали 36 600 человек, которые уже должны быть на заслуженном отдыхе (19,6 % от получающих пенсии). Получается, что трудиться по тем или иным причинам приходится каждому пятому.
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