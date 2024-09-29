В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика



Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» ищут дом для своего подопечного по кличке Дин. Котика, скитавшегося по улицам, заметил неравнодушный молодой человек. Он не смог пройти мимо и даже отложил свой отъезд, хотя время поджимало.



Парень целую неделю пытался найти хозяев для Дина, везде раскидывая объявления. Но, к сожалению, никто не откликнулся. Потом молодой человек обратился к волонтёрам. На передержке как раз появилось местечко и зоозащитники забрали хвостатого, который оказался просто чудесным.



- Правда, в первые два-три дня он сидел в своём уголочке в стрессе, но потом успокоился и стал по-хозяйски исследовать новую территорию, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Проверил, как работает стиральная машина, настойчиво просил открыть холодильник, чтоб провести там ревизию. Увидев запертую перед ним дверь, посчитал это личным оскорблением и полчаса думал, как же попасть в тайную комнату. Вообще Дин очень классный, компанейский, ходит по пятам, всегда спит где-то рядом, с любопытством наблюдает за тем, что делают.



А ещё котик любит поиграть. Но он не гиперактивный, по шторам не скачет и вообще очень воспитанный.



- Может даже запрыгнуть сам на коленки и посидеть там целых три секунды, – отметили в фонде. – Да, Дин не из тех, кто будет часами сидеть на коленях и мурчать от удовольствия. Но, поверьте, такого забавного котика днём с огнём не найдёшь.



Желающие забрать Дина себе могут связаться с волонтёрами на официальной странице фонда в ВК vk.com/sobakaluck

