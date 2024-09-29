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В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова

В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для многих жителей республики они оказались неподъёмными

В Бурятии продолжают жаловаться на дикие цены на древесину. На прошлой неделе эту тему затронули в местном telegram-канале «Типичный Усть-Баргузин». Сначала за УАЗик дров в Баргузинском районе просили 10 тысяч рублей, а на следующий день он подорожал ещё на 1000. «Газик чурок покупали за 20 тысяч», «ЗИЛ – 25 000», – рассказали местные жители.

Остальные сельчане пришли в ужас. «С ума сойти можно», – заявили они в комментариях к публикации. Баргузинцы считают, что ценники теперь будут только расти.

Не по карману дрова стали и еравнинцам. «У нас кто-нибудь отвечает за это? Прямо уже совсем загибают. Как пенсионерам топиться?», – вопрошают люди в местной группе «Еравна-инфо.24/7».

Селенгинцы, в частности, жители села Тохой, столкнулись с подобной проблемой ещё летом.

- Пенсия маленькая, а дрова золотые. Как покупать их за такие деньги? Повышают и повышают, – негодовали сельчане в районном чате.

В республиканской службе по тарифам (РСТ) в очередной раз пояснили: государство контролирует только стоимость топлива, которое реализуют компании и индивидуальные предприниматели, в том числе – лесхозы. Частники же продают его по свободным ценам.

Жители Бурятии могут заготавливать дрова по определённому законом нормативу. Для этого нужно обратиться в местное лесничество с письменным заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. А малообеспеченные имеют право на субсидии.

Власти, кстати, пытаются решить наболевший вопрос.

- Минприроды РБ и республиканское агентство лесного хозяйства прорабатывают дополнительные механизмы по снижению цен на твёрдое топливо для граждан, – подчеркнули в РСТ.

Оно дорожает по всей республике с каждым годом. Прошлой осенью из-за неподъёмных ценников на дрова жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходилось залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. В такой ситуации оказалось около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.

У многих не было никаких запасов на зиму, не считая нескольких поленьев. За один кубометр тогда просили примерно четыре с половиной тысячи рублей. А требовалось в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватает лишь на неделю.

Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению активистов, именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.
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