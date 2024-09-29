В Бурятии к концу сентября ляжет снег



После непродолжительного потепления Бурятию опять накрыла непогода. Температура за окном резко понизилась, а на некоторые районы даже обрушился мокрый снег. Холод и сильный ветер сохранятся в РБ и в ближайшие дни.



В воскресенье, 29 сентября, по республике обещают дожди и мокрый снег и всего от +3 до +9 градусов. По южному Прибайкалью – умеренные осадки. Кое-где даже установится снежный покров. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. В Улан-Удэ без существенных осадков и от +7 до +9. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.