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В Бурятии к концу сентября ляжет снег

В Бурятии к концу сентября ляжет снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Погода в республике окончательно испортилась

После непродолжительного потепления Бурятию опять накрыла непогода. Температура за окном резко понизилась, а на некоторые районы даже обрушился мокрый снег. Холод и сильный ветер сохранятся в РБ и в ближайшие дни.

В воскресенье, 29 сентября, по республике обещают дожди и мокрый снег и всего от +3 до +9 градусов. По южному Прибайкалью – умеренные осадки. Кое-где даже установится снежный покров. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. В Улан-Удэ без существенных осадков и от +7 до +9. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью 30 сентября по Бурятии – от -7 до -2, местами – от -15 до -10. В дневное время ожидается максимум +5, +10, а где-то – лишь 0, +5 градусов. Дожди и снег продолжатся. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Кстати, по прогнозам синоптиков, второй осенний месяц в республике окажется не теплее, чем обычно. Средняя температура воздуха в октябре будет примерно такой же, как в предыдущие годы и лишь по северной половине – на 1-2°С выше, чем обычно.

Осадков в большинстве районов выпадет меньше привычного. А вот на юго-западе республики и в северной части Байкала – около среднего многолетнего количества.

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