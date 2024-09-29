В Бурятии в восемь раз подорожает развод



«Бурятия-инфо 24/7» напоминает, что больше станут и другие государственные пошлины. Среди них – за смену имени (5000 рублей вместо 1600), за справки из архивов органов ЗАГС (350 вместо 200), за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу свидетельств (700, а не 650, как сейчас, а за повторное получение свидетельств – 500 взамен нынешних 350). Те же архивные документы могут понадобиться, например, для получения информации о предках.





Соответствующие предложения ранее включили в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня. Изменения одобрил спустя пару недель и Совет Федерации.



Они затронут всех россиян, включая жителей Бурятии. Об этом минувшим летом рассказывала в соцсетях председатель Общественной палаты РБ, в прошлом – министр экономики республики Татьяна Думнова.



- Прежде чем разводиться, хорошо подумайте! – заявила она тогда на своей странице во «ВКонтакте». – Развод может подорожать в 8 раз, зато пошлина за заключение брака остаётся неизменной – 350 рублей.



По последним данным Бурятстата, в январе-июне 2024-го в республике женились реже, чем разводились – 2309 пар зарегистрировали брак, а 2681 его расторгли. За тот же период в 2023-ем узами Гименея себя связали 2322. Распалось 2545 союзов.



Ещё в конце июня Минфин России предложил увеличить госпошлину за развод. С нового 2025 года она вырастет почти в восемь раз, с 650 до 5000 рублей – правда, пока только для супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Это коснётся как расстающихся по взаимному согласию, так и через суд. Причём по 5 тысяч придётся выложить и мужу, и жене.