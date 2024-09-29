В районе Бурятии при реконструкции здания под школу потеряли миллионы

В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации с реконструкцией здания в селе Иволгинск. Она началась ещё в 2018 году при прежнем главе района. На эти цели выделили 90 миллионов рублей и почти половину – из районного бюджета.Здание планировали переделать под школу, чтобы там занимались ученики СОШ № 2. Однако подрядчик отказался продолжать стройку, поскольку требовалось снести четвёртый этаж.Работы «заморозились», но назад деньги район так и не получил, заявили в официальном telegram-канале Народного фронта. В 2022-ом суд обязал компанию вернуть в казну порядка 40 с половиной миллионов. Организация, не завершившая реконструкцию, отдала лишь 3,5 млн, «свернув» бизнес и закрывшись. Здание пустует шесть лет.По словам общественников, представитель компании неоднократно обещал вернуть долг техникой и стройматериалами. В итоге к вопросу подключились «фронтовики». Известно, что подрядчик дал письменное согласие на восстановление фирмы через суд.Далее по плану – процедура натурального возмещения долга. Сами активисты тем временем обратились в прокуратуру республики с просьбой провести проверку. Она уже началась.