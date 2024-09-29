29 сентября

28 сентября

27 сентября

Популярное

В районе Бурятии при реконструкции здания под школу потеряли миллионы

В районе Бурятии при реконструкции здания под школу потеряли миллионы
Общество,  Фото:ОНФ
К ситуации уже подключилась прокуратура

В региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации с реконструкцией здания в селе Иволгинск. Она началась ещё в 2018 году при прежнем главе района. На эти цели выделили 90 миллионов рублей и почти половину – из районного бюджета.

Здание планировали переделать под школу, чтобы там занимались ученики СОШ № 2. Однако подрядчик отказался продолжать стройку, поскольку требовалось снести четвёртый этаж.

Работы «заморозились», но назад деньги район так и не получил, заявили в официальном telegram-канале Народного фронта. В 2022-ом суд обязал компанию вернуть в казну порядка 40 с половиной миллионов. Организация, не завершившая реконструкцию, отдала лишь 3,5 млн, «свернув» бизнес и закрывшись. Здание пустует шесть лет.

По словам общественников, представитель компании неоднократно обещал вернуть долг техникой и стройматериалами. В итоге к вопросу подключились «фронтовики». Известно, что подрядчик дал письменное согласие на восстановление фирмы через суд.

Далее по плану – процедура натурального возмещения долга. Сами активисты тем временем обратились в прокуратуру республики с просьбой провести проверку. Она уже началась. 
реконструкция школа деньги ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
Общество, 29.09.2024
Главный приток Байкала продолжает снижаться
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
Общество, 29.09.2024

Передвижной музей будет работать в Иркутской области и Бурятии

Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Общество, 29.09.2024
Приезжающим в республику посоветовали попробовать улаажаргын сай
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
Общество, 29.09.2024
Эту уникальную модель разработал старший лейтенант полиции 
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
Общество, 29.09.2024
Родители учеников заявили, что это скажется на качестве образования
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
Общество, 29.09.2024
Теперь за бичурцев всё будут решать депутаты
В Бурятии военный схлопотал «уголовку» за взятку
В Бурятии военный схлопотал «уголовку» за взятку
Общество, 29.09.2024
Теперь ему придётся выложить 200 тысяч рублей
В Бурятии до 9 градусов тепла
В Бурятии до 9 градусов тепла
Общество, 29.09.2024
Ожидается холодный ветер 
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество, 28.09.2024
Машину за 3,5 млн женщина купила на свои сбережения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^