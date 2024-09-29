В столице Бурятии совсем опустилась Селенга

Главный приток Байкала продолжает снижаться
Селенга в столице по-прежнему отступает. К утру 29 сентября она опустилась ещё на 2 сантиметра, до 29-ти (от нулевой отметки гидропоста).
Уровень Уды пока не изменился и составляет 75 сантиметров. У Байкала он на 2 см ниже, чем накануне – 456,75 метра (по тихоокеанской системе высот).
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