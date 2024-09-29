29 сентября

28 сентября

27 сентября

Популярное

Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии

Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии
Общество,  Фото:скриншот с видео в официальном telegram-канале Ю. Трутнева

Оно представлено в двух томах

Недавно свет увидело четвёртое издание Красной книги Бурятии. Оно указывает на путь сохранения редких и исчезающих видов, являясь важным инструментом экологической политики региона, сообщили в официальном telegram-канале полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

- Республика является одним из самых уникальных регионов России. Её территория таит в себе удивительное биологическое разнообразие, – отмечает telegram-канал. – Обновлённое издание Красной книги Республики Бурятия состоит из двух томов – «Растения и грибы» и «Животные».

Отмечается, что книга станет ценным ресурсом как для профессионалов, так и для всех, кто интересуется природой родного края.

Возрастное ограничение – 12+
животные растения экология охрана природы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Август в Бурятии «сыграл» на контрастах
Август в Бурятии «сыграл» на контрастах
Общество, 29.09.2024
Он оказался жарким и очень дождливым

Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию
Новоиспечённый зампред правительства пообещал Бурятии газификацию
Общество, 29.09.2024
Он поделился планами на «новом-старом» посту

Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии
Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии
Общество, 29.09.2024

Оно представлено в двух томах

В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора
В Бурятии жителей райцентра застращала собачья свора
Общество, 29.09.2024
Псы оккупировали сразу несколько улиц
В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
В Бурятии пятой части пенсионеров приходится работать
Общество, 29.09.2024
Они продолжают трудиться для «улучшения материального положения»
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
В Улан-Удэ ищут хозяев для уникального котика
Общество, 29.09.2024
Скитавшееся по улицам животное спас неравнодушный парень
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
В Бурятии усиленно думают, как снизить цены на ставшие «золотыми» дрова
Общество, 29.09.2024
Для многих жителей республики они оказались неподъёмными
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
В Бурятии к концу сентября ляжет снег
Общество, 29.09.2024
Погода в республике окончательно испортилась
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
В Бурятии в восемь раз подорожает развод
Общество, 29.09.2024
Расторжение брака начнёт бить по карманам уже через три месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^