Вышло четвёртое издание Красной книги Бурятии

скриншот с видео в официальном telegram-канале Ю. Трутнева

Фото: скриншот с видео в официальном telegram-канале Ю. Трутнева

Оно представлено в двух томах

Недавно свет увидело четвёртое издание Красной книги Бурятии. Оно указывает на путь сохранения редких и исчезающих видов, являясь важным инструментом экологической политики региона, сообщили в официальном telegram-канале полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

- Республика является одним из самых уникальных регионов России. Её территория таит в себе удивительное биологическое разнообразие, – отмечает telegram-канал. – Обновлённое издание Красной книги Республики Бурятия состоит из двух томов – «Растения и грибы» и «Животные».





Возрастное ограничение – 12+

Отмечается, что книга станет ценным ресурсом как для профессионалов, так и для всех, кто интересуется природой родного края.