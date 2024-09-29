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«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД

«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Передвижной музей будет работать  В Иркутской области и Бурятии

Выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы» (возрастное ограничение – 12+)  сделает остановки на трёх станциях Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) – в Бурятии и Иркутской области. Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 сентября по 3 октября передвижной музей будет работать на вокзале Улан-Удэ, с 4 по 6 октября – в Иркутске, а с 7 по 8 октября – на вокзале станции «Зима». В воскресенье, 29 сентября, он прибыл в Читу. 

Посещение инсталляции – бесплатное, но необходимо заранее пройти регистрацию и получить электронный билет на конкретную дату и время сеанса. Сделать это можно на сайте проекта (poyezd-pobedy.ru) в разделе «Регистрация», которая откроется за сутки до открытия выставки. Количество мест ограничено. Начинать работу выставочно-лекционный комплекс будет ежедневно с 10 утра по местному времени.

Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Те, кто старше 12-ти, могут прийти без взрослых, но при условии регистрации.

Вход для посещения передвижного выставочного комплекса будет осуществляться через здания железнодорожных вокзалов, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Справка:

«Поезд Победы» курсирует по железным дорогам России уже пятый год. В пространстве передвижной историко-художественной экспозиции, которая представлена в десяти вагонах, отражены события прошлого нашей страны, охватывающего предвоенные годы, Великую Отечественную войну и события Победы над фашизмом.

В 2023 году этот выставочный состав дополнили новым вагоном, рассказывающим о военных трибуналах над нацистами. За время работы поезда его посетили более миллиона человек и столько же – виртуально.

Уникальный музей – результат объединения лучших отечественных традиций выставочной деятельности и сочетания современных технологий. Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтёры Победы».

Возрастное ограничение  12+

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