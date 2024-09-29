Боксана из Бурятии победила на «Турнире сильнейших» в Казахстане

В финале ей биться не пришлось
В Караганде завершился «Турнир сильнейших» по боксу среди женщин (возрастное ограничение – 6+). В состязаниях принимали участие все сильнейшие спортсменки Казахстана, а в качестве гостевых участников пригласили девушек из России.
Атлет спортивного клуба «Номто» Елена Гапешина, представлявшая сборную России, в бою за выход в финал единогласным решением судей победила Жибек Жараскызы. В финале она должна была встретиться с опытной Валентиной Хальзовой – обладательницей одной золотой и двух бронзовых медалей чемпионатов мира.
Хальзова не вышла на финальный бой, и Елена Гапешина таким образом поднялась на высшую ступень пьедестала почёта «Турнир сильнейших» по женскому боксу.
На этих соревнованиях участницы впервые дрались без шлемов, отмечает паблик «Борцы Бурятии».По итогам «Турнира сильнейших» тренерский штаб сборной Казахстана сформирует команду для участия в чемпионате Азии 2024 года (6+). Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2024 года Гапешина стала чемпионом игр БРИКС в весовой категории до 75 килограммов.