Боксана из Бурятии победила на «Турнире сильнейших» в Казахстане

В финале ей биться не пришлось

В Караганде завершился «Турнир сильнейших» по боксу среди женщин (возрастное ограничение – 6+). В состязаниях принимали участие все сильнейшие спортсменки Казахстана, а в качестве гостевых участников пригласили девушек из России.

Атлет спортивного клуба «Номто» Елена Гапешина, представлявшая сборную России, в бою за выход в финал единогласным решением судей победила Жибек Жараскызы. В финале она должна была встретиться с опытной Валентиной Хальзовой – обладательницей одной золотой и двух бронзовых медалей чемпионатов мира.

Хальзова не вышла на финальный бой, и Елена Гапешина таким образом поднялась на высшую ступень пьедестала почёта «Турнир сильнейших» по женскому боксу.

На этих соревнованиях участницы впервые дрались без шлемов, отмечает паблик «Борцы Бурятии».





Возрастное ограничение – 6+