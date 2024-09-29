Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России



Представители сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку лучших согревающих напитков из разных регионов России. Всего их в списке десять, включая улаажаргын сай, который до сих пор можно найти в Бурятии.



- Это иван-чай с молоком. Листья иван-чая собирают поздней осенью, обливают и ставят в печь или духовку. Потом кипятят в кастрюле и добавляют в самом конце молоко. Напиток подойдёт к блинчикам, пирожкам и другим сытным блюдам из теста, – отмечает «Туту.ру».