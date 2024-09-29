Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России

Представители сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку лучших согревающих напитков из разных регионов России. Всего их в списке десять, включая улаажаргын сай, который до сих пор можно найти в Бурятии.
- Это иван-чай с молоком. Листья иван-чая собирают поздней осенью, обливают и ставят в печь или духовку. Потом кипятят в кастрюле и добавляют в самом конце молоко. Напиток подойдёт к блинчикам, пирожкам и другим сытным блюдам из теста, – отмечает «Туту.ру».
Также в подборку попали дальневосточное какао, которое готовят в Приморье, горный чай из Дагестана и взвар, популярный во многих регионах РФ.
Ранее онлайн-сервис «Яндекс Путешествия» назвал самые необычные супы нашей страны. Среди них – щипс, одно из самых известных, любимых и главных блюд адыгейской кухни.
На втором месте – суточные щи в Сибири, которые делают из варёной квашеной капусты. В старину их зимой выносили на ночь на улицу, а на следующий день грели. Из-за мороза квашеная капуста становилась не такой острой и более приятной на вкус.
Россиянам также советуют попробовать хирмаса в Бурятии – национальный суп из баранины с потрохами, куда добавляется лапша.