29 сентября

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО

В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
Общество,  Фото:vk.com/siladobra_03
Эту уникальную модель разработал старший лейтенант полиции
 
На днях в добровольческом центре «Сила добра 03» во «ВКонтакте» рассказали об участнике СВО из Бурятии, которого от атаки врага спас бронежилет. Самому бойцу, по собственному признанию, в этот момент «чуть не оторвало голову».

Наш земляк, который служит на СВО командиром штурмовой бригады, поблагодарил волонтёров. Как выяснилось, в бронежилеты, которые активисты отправляют российским военнослужащим, вшивается священный песок с сакрального места Бурхан-Баабай Шаргай-Ноён в Тункинском районе. «Столько будоражащихся историй, фактов и подтверждений о важности иметь хороший бронежилет», – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте».

В правительстве РБ тем временем сообщили, что уникальную модель бронежилета под названием «Плитник» разработал – причём первым в России – Владимир Дымшеев. Он – организатор центра «Сила добра 03».
 
- Он создал станок-фиксацию для изготовления маскировочных сетей, шьёт вместе с другими волонтёрами тактические пояса, подсумки (подгранатники) и другие изделия. Владимир Дымшеев – старший лейтенант полиции и наставник молодёжи, за которым следуют волонтёры, – отметили на официальном сайте правительства.

Справка

Бурхан-Баабай (бытует и двойное название – Бурхан-Бабай Шаргай-Ноён) – сакральное место с песчаной горой примерно в 10 километрах от села Хойтогол, на левом берегу реки Ехэ-Уhан. Высота горы в виде гигантской дюны – 1076 метров. Песчаным отложениям на её вершине – примерно 8-10 тысяч лет.

По преданию, Шаргай ноён – герой-богатырь, спустившийся с небес, дабы охранять Тункинскую долину от набегов кочевников. Отсюда и пошло название этого места. Шаргай ноёну приписывается и лечебная функция. Мешочек с песком над дверью может встретить почти в любом доме. Считается, что он отгоняет нечистую силу и злых духов
военнослужащие спецоперация на Украине волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
В столице Бурятии совсем опустилась Селенга
Общество, 29.09.2024
Главный приток Байкала продолжает снижаться
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
«Поезд Победы» сделает остановки на трёх станциях ВСЖД
Общество, 29.09.2024

Передвижной музей будет работать в Иркутской области и Бурятии

Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Согревающий бурятский напиток угодил в число самых лучших в России
Общество, 29.09.2024
Приезжающим в республику посоветовали попробовать улаажаргын сай
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО
Общество, 29.09.2024
Эту уникальную модель разработал старший лейтенант полиции 
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
В селе Бурятии взбунтовались против объединения двух начальных классов
Общество, 29.09.2024
Родители учеников заявили, что это скажется на качестве образования
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
В обезглавленном районе Бурятии отменили прямые выборы
Общество, 29.09.2024
Теперь за бичурцев всё будут решать депутаты
В Бурятии военный схлопотал «уголовку» за взятку
В Бурятии военный схлопотал «уголовку» за взятку
Общество, 29.09.2024
Теперь ему придётся выложить 200 тысяч рублей
В Бурятии до 9 градусов тепла
В Бурятии до 9 градусов тепла
Общество, 29.09.2024
Ожидается холодный ветер 
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество, 28.09.2024
Машину за 3,5 млн женщина купила на свои сбережения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^