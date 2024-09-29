В Бурятии рассказали о чудо-бронежилетах, спасающих бойцов на СВО



В правительстве РБ тем временем сообщили, что уникальную модель бронежилета под названием «Плитник» разработал – причём первым в России – Владимир Дымшеев. Он – организатор центра «Сила добра 03».



- Он создал станок-фиксацию для изготовления маскировочных сетей, шьёт вместе с другими волонтёрами тактические пояса, подсумки (подгранатники) и другие изделия. Владимир Дымшеев – старший лейтенант полиции и наставник молодёжи, за которым следуют волонтёры, – отметили на официальном сайте правительства.



Справка



Бурхан-Баабай (бытует и двойное название – Бурхан-Бабай Шаргай-Ноён) – сакральное место с песчаной горой примерно в 10 километрах от села Хойтогол, на левом берегу реки Ехэ-Уhан. Высота горы в виде гигантской дюны – 1076 метров. Песчаным отложениям на её вершине – примерно 8-10 тысяч лет.



По преданию, Шаргай ноён – герой-богатырь, спустившийся с небес, дабы охранять Тункинскую долину от набегов кочевников. Отсюда и пошло название этого места. Шаргай ноёну приписывается и лечебная функция. Мешочек с песком над дверью может встретить почти в любом доме. Считается, что он отгоняет нечистую силу и злых духов