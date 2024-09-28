Жителей Бурятии предупреждают о надвигающемся похолодании

На перевалах местами гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра 29-30 сентября в республике ожидается холодная погода. Местами выпадет мокрый снег с установлением временного снежного покрова. Северо-западный ветер в отдельных районах усилится до 15-18 м/с. На перевалах местами гололедица.
В воскресенье, 29 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по южному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3, -3, местами -6, +11, днём +3,+9.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +7, +9.
Им стала Татьяна Штрауб
Машину за 3,5 млн женщина купила на свои сбережения
В ней много витаминов
Их поздравили с юбилейной датой
Она уже месяц работает в овощеводческой организации
Подобные встречи будут проводить ещё
Женщина даже подделала справку о беременности
Специалисты запаслись противогололёдными материалами
Наталья Прокопьевна Малофеева живёт в Тарбагатайском районе
Побороться за серебро не получится
Новые краски старого города, зелёный сентябрь
Она пройдёт в середине октября в Нукутском районе
Конкурс состоится в октябре
Максимальная температура воздуха составит +13 градусов
На днях Байкальскому заповеднику исполнилось 55 лет