Жителей Бурятии предупреждают о надвигающемся похолодании

По данным Бурятского гидрометцентра 29-30 сентября в республике ожидается холодная погода. Местами выпадет мокрый снег с установлением временного снежного покрова. Северо-западный ветер в отдельных районах усилится до 15-18 м/с. На перевалах местами гололедица.В воскресенье, 29 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по южному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3, -3, местами -6, +11, днём +3,+9.В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +7, +9.