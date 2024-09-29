В Бурятии до 9 градусов тепла

Ожидается холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 сентября по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Днём 3-9 градусов выше ноля.
В Улан-Удэ сегодня прохладно – не выше 9 градусов тепла. Осадки обойдут стороной, порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 м/с.
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