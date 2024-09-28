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В Бурятии определили лучшего дознавателя

В Бурятии определили лучшего дознавателя
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Им стала Татьяна Штрауб

В Главном управлении МЧС России по Бурятии прошёл первый этап конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы».

Уровень знаний, навыков и профессионализма оценивала строгая экзаменационная комиссия. Лучший результат показал дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Татьяна Штрауб.

- В нашей профессии всегда нужно развиваться, стремиться к чему-то большему, потому что она достаточно разносторонняя. Важно уметь работать с нормативной базой, которая постоянно совершенствуется и обновляется, - считает старший лейтенант внутренней службы Татьяна Штрауб.

В пресс-службе ведомства поздравляют коллегу и призывают не останавливаться на достигнутом.
МЧС

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