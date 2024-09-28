В Бурятии определили лучшего дознавателя

В Главном управлении МЧС России по Бурятии прошёл первый этап конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы».Уровень знаний, навыков и профессионализма оценивала строгая экзаменационная комиссия. Лучший результат показал дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Татьяна Штрауб.- В нашей профессии всегда нужно развиваться, стремиться к чему-то большему, потому что она достаточно разносторонняя. Важно уметь работать с нормативной базой, которая постоянно совершенствуется и обновляется, - считает старший лейтенант внутренней службы Татьяна Штрауб.В пресс-службе ведомства поздравляют коллегу и призывают не останавливаться на достигнутом.