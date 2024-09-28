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За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены

За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Машину за 3,5 млн женщина купила на свои сбережения

В декабре 2023 года житель Улан-Удэ в пьяном виде сел за руль автомобиля марки Haval-F7X. Его остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако водитель не стал этого делать ни в патрульном автомобиле, ни в наркологическом диспансере.

Поскольку ранее горожанин был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение и лишён водительских прав, суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Ему назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев.

Кроме того, суд конфисковал иномарку, на которой было совершено нарушение, даже несмотря на то, что автомобиль принадлежал жене. Машина, стоимостью 3,5 млн рублей, приобретена в период их брака. Нарушитель пытался отстоять иномарку, доказывая суду, что он деньги в покупку не вкладывал, автомобиль являлся исключительно собственностью супруги.

Суд критично отнёсся к доводам, которые расценили как способ избежать конфискации автомобиля.

- На приговор суда стороной защиты были поданы апелляционные жалобы об отмене приговора в части решения о конфискации транспортного средства. Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии приговор суда года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения, - сообщает Октябрьский районный суд.

Приговор вступил в законную силу.   
суд ПДД конфискация

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