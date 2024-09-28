28 сентября

27 сентября

Популярное

Жителям Бурятии рассказали о пользе тыквы

Жителям Бурятии рассказали о пользе тыквы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ней много витаминов

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о пользе тыквы. Специалисты отметили, что этот овощ, содержит целый кладезь витаминов и полезных для здоровья веществ.

- Она низкокалорийна, и при этом богата витамином С, который способствует здоровью иммунной системы, поддерживая функции иммунных клеток. Также тыква – это отличный источник витаминов группы В, которые участвуют в синтезе и метаболизме эритроцитов. Минеральные вещества – магний и калий – играют важную роль для обеспечения нормальной мышечной функции и регуляции артериального давления. В тыкве много клетчатки, необходимой для здорового пищеварения, - отметили в управлении.

Тыква богата антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения из-за окисления. Известно, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов снижают риск возникновения различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.

Растительные пигменты каротиноиды, которыми так богата тыква, не только обеспечивают насыщенный цвет её мякоти, но и обладают мощным антиоксидантным действием.

В тыкве содержатся пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему. Клетчатка участвует в поддержании здоровья кишечной микробиоты, укрепляя иммунную систему и защищая организм от болезней.

- Добавление тыквы в свой рацион – это разумный способ защитить здоровье в целом, так как увеличение потребления овощей может снизить риск возникновения многих хронических заболеваний, - сообщили в пресс-службе.

Тем не менее у некоторых людей после употребления тыквы может развиться аллергическая реакция. Также тыква считается лёгким мочегонным средством, и этот её эффект может нанести вред людям, принимающим определенные лекарства, например литий, отметили в Роспотребнадзоре.

- Хотя тыква полезна для здоровья, многие готовые продукты на основе тыквы – такие как конфеты, начинки для пирогов и прочее – перегружены добавленным сахаром и могут принести скорее вред, чем пользу, - подчеркнули в управлении.

Тыквой можно заменить другие крахмалистые овощи, например картофель. Тыкву можно употреблять сырой (делать смузи, салаты и т. п.), жарить, варить, сушить, мариновать, солить и т. п. Тыкву можно вводить в состав хлеба, супов, вторых блюд, десертов, напитков.

овощи Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Полицейские нашли пропавшую в Улан-Удэ женщину
Полицейские нашли пропавшую в Улан-Удэ женщину
Общество, 28.09.2024
Она уже месяц работает в овощеводческой организации
Улан-удэнка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем
Улан-удэнка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем
Общество, 28.09.2024
Женщина даже подделала справку о беременности  
Дорожники Бурятии готовятся к зиме
Дорожники Бурятии готовятся к зиме
Общество, 28.09.2024
Специалисты запаслись противогололёдными материалами 
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 28.09.2024
Наталья Прокопьевна Малофеева живёт в Тарбагатайском районе 
ФК «Бурятия» занял третье место в чемпионате СФО и ДФО
ФК «Бурятия» занял третье место в чемпионате СФО и ДФО
Общество, 28.09.2024

Побороться за серебро не получится


Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2024
Общество, 28.09.2024
Новые краски старого города, зелёный сентябрь
В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду по национальным видам спорта
В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду по национальным видам спорта
Общество, 28.09.2024
Она пройдёт в середине октября в Нукутском районе
В Бурятии местами туман
В Бурятии местами туман
Общество, 28.09.2024
Максимальная температура воздуха составит +13 градусов
В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
Общество, 27.09.2024
На днях Байкальскому заповеднику исполнилось 55 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^