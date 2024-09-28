Жителям Бурятии рассказали о пользе тыквы





В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о пользе тыквы. Специалисты отметили, что этот овощ, содержит целый кладезь витаминов и полезных для здоровья веществ.- Она низкокалорийна, и при этом богата витамином С, который способствует здоровью иммунной системы, поддерживая функции иммунных клеток. Также тыква – это отличный источник витаминов группы В, которые участвуют в синтезе и метаболизме эритроцитов. Минеральные вещества – магний и калий – играют важную роль для обеспечения нормальной мышечной функции и регуляции артериального давления. В тыкве много клетчатки, необходимой для здорового пищеварения, - отметили в управлении.Тыква богата антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждения из-за окисления. Известно, что диеты с высоким содержанием антиоксидантов снижают риск возникновения различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.Растительные пигменты каротиноиды, которыми так богата тыква, не только обеспечивают насыщенный цвет её мякоти, но и обладают мощным антиоксидантным действием.В тыкве содержатся пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему. Клетчатка участвует в поддержании здоровья кишечной микробиоты, укрепляя иммунную систему и защищая организм от болезней.- Добавление тыквы в свой рацион – это разумный способ защитить здоровье в целом, так как увеличение потребления овощей может снизить риск возникновения многих хронических заболеваний, - сообщили в пресс-службе.Тем не менее у некоторых людей после употребления тыквы может развиться аллергическая реакция. Также тыква считается лёгким мочегонным средством, и этот её эффект может нанести вред людям, принимающим определенные лекарства, например литий, отметили в Роспотребнадзоре.- Хотя тыква полезна для здоровья, многие готовые продукты на основе тыквы – такие как конфеты, начинки для пирогов и прочее – перегружены добавленным сахаром и могут принести скорее вред, чем пользу, - подчеркнули в управлении.Тыквой можно заменить другие крахмалистые овощи, например картофель. Тыкву можно употреблять сырой (делать смузи, салаты и т. п.), жарить, варить, сушить, мариновать, солить и т. п. Тыкву можно вводить в состав хлеба, супов, вторых блюд, десертов, напитков.