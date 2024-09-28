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В Бурятии супруги отметили 50-летие совместной жизни

В Бурятии супруги отметили 50-летие совместной жизни
Общество,  Фото:Администрация МО ГП «Город Закаменск»
Их поздравили с юбилейной датой

27 сентября супружеская пара из Закаменского района Бурятии Василий Александрович и Людмила Федоровна Энис отметили золотую свадьбу – 50-летие совместной жизни.

- Такие семьи являются образцом супружеского счастья и верности и примером для молодого поколения, - сообщили в администрация МО ГП «Город Закаменск».

По традиции юбиляры поставили подписи в книге записи актов торжественной регистрации юбилейного брака.
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