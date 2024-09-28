Полицейские нашли пропавшую в Улан-Удэ женщину

Сотрудники полиции нашли пропавшую в Улан-Удэ 34-летняя уроженка Джидинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.27 августа она приехала из села Петропавловка по делам и вечером планировала вернуться обратно. Около 17:30 женщина находилась на автовокзале по улице Советская, а после исчезла.Полицейским женщина пояснила, что приехала в город в конце августа и устроилась на работу в овощеводческую организацию на станции Саянтуй Тарбагатайского района, где по сей день работает.С ней всё в порядке.