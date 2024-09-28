Полицейские нашли пропавшую в Улан-Удэ женщину

Она уже месяц работает в овощеводческой организации
Сотрудники полиции нашли пропавшую в Улан-Удэ 34-летняя уроженка Джидинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
27 августа она приехала из села Петропавловка по делам и вечером планировала вернуться обратно. Около 17:30 женщина находилась на автовокзале по улице Советская, а после исчезла.
Полицейским женщина пояснила, что приехала в город в конце августа и устроилась на работу в овощеводческую организацию на станции Саянтуй Тарбагатайского района, где по сей день работает.
С ней всё в порядке.
В ней много витаминов
Их поздравили с юбилейной датой
Она уже месяц работает в овощеводческой организации
Подобные встречи будут проводить ещё
Женщина даже подделала справку о беременности
Специалисты запаслись противогололёдными материалами
Наталья Прокопьевна Малофеева живёт в Тарбагатайском районе
Побороться за серебро не получится
Новые краски старого города, зелёный сентябрь
Она пройдёт в середине октября в Нукутском районе
Конкурс состоится в октябре
Максимальная температура воздуха составит +13 градусов
На днях Байкальскому заповеднику исполнилось 55 лет
Они состоятся в это воскресенье
Он пройдёт в начале октября