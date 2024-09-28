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Глава Бурятии встретился родными бойцов, пропавших без вести

Глава Бурятии встретился родными бойцов, пропавших без вести
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подобные встречи будут проводить ещё

Накануне, 27 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с родными участников специальной военной операции. Их близкие пропали без вести или попали в плен.

- Вчера прошла встреча с родными наших бойцов, пропавших без вести, попавших в плен. Много тяжёлых вопросов. Будем делать всё, что от нас зависит, - написал Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

Руководитель региона отметил, что такие встречи будут проводиться в будущем.

Цыденов военнослужащие

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