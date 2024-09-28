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Улан-удэнка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем

Улан-удэнка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина даже подделала справку о беременности

Октябрьский районный Улан-Удэ суд признал брак жительницы Бурятии и гражданина КНР фиктивным.

Гусиноозерский межрайонный прокурор выявил, что после заключения брака улан-удэнки с иностранцем последнему выдано разрешение на временное проживание в России. Однако жить вместе пара не собиралась, создавать семью тоже.

В судебном заседание женщина с исковыми требованиями согласилась. Горожанка рассказала, что заключила брак за деньги, с мужчиной вовсе не знакома, а справка о беременности – поддельная.

Представитель ЗАГСа был против иска прокурора, считая, что регистрация брака произведена на законных основаниях, поскольку пара подала все документы, а на ЗАГС не возложена обязанность проверки данных. Однако суд решил иначе.

- Брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, преследовали иные цели, направленные на получение каких-либо прав и преимуществ, и что подлинная воля ответчиков не была направлена на установление семейных отношений. Брак признается недействительным со дня его заключения, - пояснили в Октябрьском районном суде.  
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