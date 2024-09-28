Дорожники Бурятии готовятся к зиме

















В районах Бурятии продолжается переоборудование и подготовка спецтехники к зимнему периоду и формирование запасов противогололёдных материалов. На сегодня в полном объёме к зиме подготовились в Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском и Курумканском районах, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».Специалисты ведомства выезжают в районы с проверкой спецтехники и заготовленных объёмов противогололёдных материалов. Накануне специалисты проверили Кабанский и Прибайкальский районы.- Спецтехника и запасы противогололёдных материалов готовы. На случай аномальных снегопадов мы предусмотрели возможность оперативно передислоцировать технику между районами для устранения последствий обильных снегопадов, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.На прошлой неделе проверка прошла в Курумканском и Баргузинском районах. Спецтехнику — грейдеры, тракторы-щётки, пескоразбрасыватели и самосвалы, дорожники уже укомплектовали зимним оборудованием.Ситуационный центр Бурятрегионавтодора будет мониторить и координировать работу подрядчиков при ухудшении погодных условий, а также принимать заявки от жителей Бурятии по тел.: (3012) 55-20-55 или по эл. почте: mailto:disp03@mail.ru.