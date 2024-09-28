Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием





27 сентября с 90-летним юбилеем поздравили труженицу тыла, жительницу села Десятниково Наталью Прокопьевну Малофееву.Глава района Андрей Гнеушев, глава сельского поселения «Десятниковское» Татьяна Пшеничникова и заместитель начальника Тарбагатайского районного отдела социальной защиты населения Ольга Зубрицкая передали именные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта от минсоцзащиты и правительства республики, подарки от районной и сельской администраций. Гости пожелали здоровья, долголетия и бодрости духа.Наталья Прокопьевна родилась в селе Десятниково в многодетной семье, где росли девять детей. Детство девочки оказалось холодным и голодным, даже ходить в школу было не в чем. А потому после двух первых лет учёбы Наташа была вынуждена оставить школу.- Плохо жили, нужда была. Приходилось часто голодовать. Собирали колоски. Невдалеке от нас стояла молотилка, и мы их туда сдавали для войны. В школе я отучилась едва ли два года и пошла работать на баранник, так как отца уже не было и матери было тяжело нас растить, - вспоминает Наталья Прокопьевна.10 лет она ухаживала за овцами. После баранника Наталья перешла в свинарник, затем уехала на стройку, где проработала два года. После завершения строительства, она жила в Гусиноозерске. После смерти мужа вернулась домой, в родное село Десятниково.Судьба не баловала Наталью Прокопьевну, но мудрая женщина не жалуется на жизнь и с благодарностью принимает каждый день. Несмотря на преклонный возраст, она практически всё делает сама, следит за своей усадьбой, сажает много овощей. В этом году она вырастила знатный огород, но из-за наводнения, практически весь урожай был потерян.В браке у Натальи Прокопьевны детей не было, но благодаря доброму и гостеприимному характеру в юбилейный день рождения её окружают любимые племянники и племянницы, сообщили в администрации Тарбагатайского района.