ФК «Бурятия» занял третье место в чемпионате СФО и ДФО

Побороться за серебро не получится

27 сентября футбольный клуб «Бурятия» сыграл в Улан-Удэ предпоследний матч чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди любительских команд «Третья лига». В 19 туре на Центральном стадионе Республики Бурятия улан-удэнцы принимали «Полимер» из Барнаула.

«Бурятия» подошла к 19 туру на третьем месте с 36 очками. «Полимер» находился на пятом месте (29 очков). Матч первого круга в Барнауле завершился для «Бурятии» обидной ничьей 4:4. Дело в том, что после первой половины футболисты из Улан-Удэ вели 3:0. Но упустили победу, как писал «Байкал-Daily», в «феерическом по голам матче».

Несмотря на то, что мотивация у игроков «Бурятии», исходя из положения в турнирной таблице, была выше (победа давала шанс на борьбу за второе место), первый тайм прошёл на равных.

На 14 минуте опасный удар по воротам «Полимера» нанёс Алексей Рябованов. Мяч попал в сетку, но с её внешней стороны. Во второй половине первого тайма «Полимер» немного скис. Конец тайма прошёл в безрезультатных атаках бурятских футболистов. Но барнаульцы выстояли.

А на 44 минуте после перехвата мяча в центре поля при выходе один на один «Полимер» забил неожиданный гол!

Второй тайм начался с атак «Бурятии». Даже, скажем, с осады половины поля барнаульцев. Но «Полимер» оборонялся весьма качественно. «Бурятия» давила весь тайм. Барнаульцы пытались организовать контратаки. «Бурятия» на 90 минуте мяч забила. Но его отменили из-за положения вне игры.

В итоге поражение в домашнем матче 0:1. Бурятский клуб прервал беспроигрышную серию из 15 матчей, которая длилась с июля.

- Сыграли плохо, вот и проиграли, - отрезал в послематчевом интервью главный тренер «Бурятии» Сергей Бельков. - Обстановка была совсем другая. Сегодня не было того заряда, того настроя, поэтому и проигрываем такие матчи.

ФК «Бурятия» занимает в чемпионате 2024 года третье место. В 2023 году, напомним, улан-удэнцы взяли серебро. Победителем же в прошлом году был как раз «Полимер».

Последний матч чемпионата «Третьей лиги» «Бурятия» проведёт в Улан-Удэ 29 сентября. В 14:00 на Центральном стадионе Республики Бурятия пройдёт игра с победителем первенства СФО и ДФО этого года - барнаульским «Темпом».

- Должны мобилизоваться, - отметил Сергей Бельков, - и реабилитироваться перед своими болельщиками.



После матча состоялось награждение игроков «Бурятии», которые неделю назад выиграли кубок Сибири 2024 года. Сам кубок Сибири был выставлен в во время игры в подтрибунном помещении стадиона - болельщики могли сфотографироваться на его фоне.