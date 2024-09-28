Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2024

*Руины — новое арт-пространство во дворе библиотеки имени Калашникова на улице Ленина, 17. Это историческое здание 19-го века — часть усадьбы Мостовского. В нём располагался архив библиотеки, но после пожара в 2003 году от здания остались лишь кирпичные стены. С 2023 года по инициативе команды проекта «Старый город» здесь проводятся выставки и представления.





Лето будто и не думало уходить. Слегка зажелтело лишь во второй половине месяца. На площади Советов фермеры показали всё СВОЁ . В Иволгинском дацане торжественно открыли новый цогчен дуган. Одноэтажный пригород уверенно расширяется, поглощая соседние сёла и генерируя автопробки.Город фестивалит: в Гостиных рядах прошли выставка текстильных скульптур Надежды Абзаевой и показ мод, а в Руинах* — выставка-променад «Миф и архив». Внутренний фасад Республиканской типографии украсил мурал, созданный художниками центра креативных индустрий «Хэб-Хаб».- Во дворе школы №35 на бульваре Карла Маркса обнаружен памятник писателю Максиму Горькому. На лице классика явно читается лёгкое недоумение по поводу происходящего вокруг. Похоже, это тот самый Горький, что стоял когда-то в Горсаду, — предположил фотограф Сергей Тарасенко.Вторую сторону элеваторских откосов наконец-то открыли для пешеходов. Укладка новой плитки близится к завершению.