29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Дата учреждена с целью привлечь внимание общественности к проблемам развития сердечно-сосудистых заболеваний и вопросам их профилактики.О простых правилах заботы о своём «вечном двигателе» напомнила врач-кардиолог республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. АнгаповаАксинья Афанасьева.Специалист рассказала, что здоровый образ жизни играет ключевую роль в предотвращении развития сердечных болезней. Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровую работу сердца и сосудов, снижает уровень холестерина и артериального давления. Также необходимо контролировать свой вес и избегать вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Если нет возможности полноценно заниматься спортом, то простым и доступным способом поддержания двигательной активности является ходьба.Кроме того, важно следить за своим питанием, ограничивать потребление жирной пищи и сахара, а также включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.Регулярные медицинские осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Рекомендуется проходить ежегодный скрининг здоровья, включая измерение артериального давления, уровня холестерина в крови и других показателей. Самым простым и быстрым исследованием остаётся диспансеризация. В этом году ей подлежат граждане, рождённые в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года.- Важно помнить, что здоровье сердца зависит от многих факторов, и каждый человек может сделать ввести простые привычки и правила для поддержания здоровья. Здоровая диета, регулярная физическая активность, контроль стресса и регулярные медицинские обследования помогут сберечь своё сердце, - отметила Аксинья Афанасьева.