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В Улан-Удэ уголовный розыск разыскивает оперативников

В Улан-Удэ уголовный розыск разыскивает оперативников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Объявления появились в соцсетях полиции

МВД по Бурятии объявило набор на службу на должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела уголовного розыска. В настоящее время оперативные сотрудники требуются в оперативно-сыскной отдел УГРО Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

«Работа в полиции - это призвание и возможность изменить мир к лучшему, - сказано в посте о вакансиях. - Хотите стать частью команды, которая ежедневно защищает общественный порядок и обеспечивает безопасность? МВД Бурятии приглашает вас к себе!»

Будущим шараповым должно быть до сорока лет. Он обязаны иметь среднее профессиональное или высшее образование. Конечно же, гражданство России. Обязательное условие – срочная служба в армии.

МВД по Бурятии предлагает будущим оперативникам стабильную высокую заработную плату (размер её не указан - ред.), полный социальный пакет, оплачиваемый больничный лист. Их отпуск будет составлять от 62 суток в год (зависит от выслуги лет). Сотрудникам полагается оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска на территории сраны и обратно один раз в год. Обещают премии по итогам года и бесплатное форменное обмундирование. На пенсию можно выйти всего после 12,5 лет службы.

МВД по Бурятии полиция занятость уголовный розыск

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