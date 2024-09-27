27 сентября

Популярное

В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами

В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
На днях одному из заповедников Бурятии исполнилось 55 лет. 26 сентября 1969 года был организован Байкальский государственный заповедник

- Все эти годы задачи по сохранению заповедной природы решает слаженный, работоспособный коллектив сотрудников. И с полным правом можно сказать, что достигнуты успехи по всем направлениям деятельности: в охране территории, в развитии экологического просвещения и туризма, в сфере научно-исследовательской деятельности. И очень важно, что у заповедника становится всё больше друзей – настоящих, надёжных, деятельных – друзей природы, - сообщили в заповеднике.

Многие из друзей Байкальского заповедника поздравили и добрыми словами, и добрыми делами, подарили подарки. Так, ребята и педагоги лицея № 9 РЖД подготовили поздравления и праздничную программу. В визит-центре «Байкал заповедный» юные таланты представили зрителям концертные номера, также прозвучали тёплые слова в адрес заповедника и его сотрудников.

Волонтёры ассоциации ББТ – ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» из Иркутска – сделали особый подарок. Добровольцы выполнили целый комплекс работ по реставрации экспозиции «Байкал на ладони». К юбилею заповедника макет Байкала, расположенный рядом с визит-центром «Натуралист на Байкале», обрёл свой изначальный вид.

Волонтёры дорожного совета по корпоративному волонтёрству Восточно-Сибирской железной дороги не просто приняли участие в празднике, они привезли из Иркутска и установили информационный стенд на новом участке экологической тропы «Танхойская верста». Летом волонтёры-железнодорожники обустроили этот участок: проложили настильную тропу, сделали новую смотровую площадку с видом на Байкал, а на днях дополнили площадку познавательной информацией о тропах и путешествиях.

Бурятия заповедник Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
Общество, 27.09.2024
На днях Байкальскому заповеднику исполнилось 55 лет
В Монголии построят «образцовый город»
В Монголии построят «образцовый город»
Общество, 27.09.2024
Строительство подцентра Сэлбэ в рамках концепции «двадцатиминутного города» готово к запуску
В забайкальской Даурии посчитали монгольских антилоп
В забайкальской Даурии посчитали монгольских антилоп
Общество, 27.09.2024
По предварительным результатам в заповеднике и заказниках обитает около 14 тысяч дзеренов
Вузы Бурятии и Якутии договорились о сотрудничестве
Вузы Бурятии и Якутии договорились о сотрудничестве
Общество, 27.09.2024
Университеты подписали соглашение по созданию системы партнёрских отношений
В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов
В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов
Общество, 27.09.2024
Студенты получат практические навыки работы на реальном производстве
В Кяхте открыли четыре детских игровых площадки
В Кяхте открыли четыре детских игровых площадки
Общество, 27.09.2024
В рамках мероприятия прошла акция по посадке деревьев
В Чите появилось граффити в честь Героя РФ и юнармейца
В Чите появилось граффити в честь Героя РФ и юнармейца
Общество, 27.09.2024
Торжественное открытие состоялось в одной из забайкальских школ
В Северобайкальске освятили памятный поклонный крест
В Северобайкальске освятили памятный поклонный крест
Общество, 27.09.2024
Его установили в честь десятилетия Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии
В Агинском округе наградили лучших в профессии
В Агинском округе наградили лучших в профессии
Общество, 27.09.2024
Округ встретил свой 87 год со дня образования
В районе Бурятии 90-летие отпраздновал почётный дорожник
В районе Бурятии 90-летие отпраздновал почётный дорожник
Общество, 27.09.2024
Юбилей отметил житель Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^