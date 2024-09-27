В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами

- Все эти годы задачи по сохранению заповедной природы решает слаженный, работоспособный коллектив сотрудников. И с полным правом можно сказать, что достигнуты успехи по всем направлениям деятельности: в охране территории, в развитии экологического просвещения и туризма, в сфере научно-исследовательской деятельности. И очень важно, что у заповедника становится всё больше друзей – настоящих, надёжных, деятельных – друзей природы, - сообщили в заповеднике.Многие из друзей Байкальского заповедника поздравили и добрыми словами, и добрыми делами, подарили подарки. Так, ребята и педагоги лицея № 9 РЖД подготовили поздравления и праздничную программу. В визит-центре «Байкал заповедный» юные таланты представили зрителям концертные номера, также прозвучали тёплые слова в адрес заповедника и его сотрудников.Волонтёры ассоциации ББТ – ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» из Иркутска – сделали особый подарок. Добровольцы выполнили целый комплекс работ по реставрации экспозиции «Байкал на ладони». К юбилею заповедника макет Байкала, расположенный рядом с визит-центром «Натуралист на Байкале», обрёл свой изначальный вид.Волонтёры дорожного совета по корпоративному волонтёрству Восточно-Сибирской железной дороги не просто приняли участие в празднике, они привезли из Иркутска и установили информационный стенд на новом участке экологической тропы «Танхойская верста». Летом волонтёры-железнодорожники обустроили этот участок: проложили настильную тропу, сделали новую смотровую площадку с видом на Байкал, а на днях дополнили площадку познавательной информацией о тропах и путешествиях.