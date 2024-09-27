В забайкальской Даурии посчитали монгольских антилоп

Сколько дзеренов бродят по Даурскому заповеднику в Забайкалье, его охранной зоне, заказниках «Долина дзерена» и «Цасучейский бор» изучали инспекторы «Даурского». Три дня семь экипажей сотрудников заповедника бороздили степи и Цасучейский бор, тщательно фиксируя количество монгольских антилоп. По предварительным подсчётам местная группировка дзеренов составляет примерно 14 тысяч особей. В прошлом году в этот же период насчитали около 4,5 тысячи голов.Сейчас дзерены постепенно начинают собираться в стада, поэтому их и заметить проще, и подсчитывать удобнее. К тому же методика учёта, которую используют в Даурском заповеднике, позволяет проводить инвентаризацию с минимальными погрешностями.Учёт этих небольших копытных проводится дважды в год: в начале лета, когда зимние гости из Монголии уже ушли к себе на родину, и ранней осенью, когда наши местные дзерены уже подрастили своих детишек и начинают собираться в группы. Такой подход позволяет определять количество животных, реально обитающих на российской территории. В последние годы стали проводить ещё и февральские учёты, когда местная группировка сильно увеличивается за счёт прибывших из соседней страны.Постоянные наблюдения, которые проводятся сотрудниками заповедника на протяжении уже 30 лет, дают представления о том, как чувствует себя популяция дзеренов, некогда практически истреблённая в России.- Берут инспекторы «на карандаш» и других представителей животного мира, попадающих в поле зрения во время учётов. В этот раз, например, в Борзинском районе, в заказнике «Долина дзерена» встретили изюбря. Типичный житель тайги одиноко бродил в степях, но наверняка здесь не останется. С наступлением холодов он вернётся под сени деревьев, где чувствует себя гораздо комфортней. Изюбри в наши края заглядывают уже не в первый раз. Года два назад этого представителя оленьих фиксировали фотоловушки в Цасучейском бору. А когда-то, ещё в 90-е годы, изюбрей видели на речке Ульдза. Изюбрь встречается в степи во время переселения. Обычно молодые самцы идут искать не занятые места. Степи, скорее всего, кратчайший путь, - сообщает пресс-центр заповедника.