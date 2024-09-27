Вузы Бурятии и Якутии договорились о сотрудничестве

В рамках пятого Северного форума по устойчивому развитию, который проходит в эти дни в Якутске, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) из Бурятии и Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) из Якутии заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в рамках сессии «Арктические стратегии российских университетов: взаимодействие на основе доверия». Подписи под документом поставили ректор СВФУ Анатолий Николаев и ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.Согласно документу, обе стороны приняли на себя взаимные обязательства по созданию системы партнёрских отношений. В частности, они договорились о проведении совместных научных исследований по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны также согласовали ряд мероприятий для реализации сотрудничества. В их числе — развитие совместных образовательных программ, обмен обучающимися в рамках сетевых образовательных программ и летних школ, а также организация симпозиумов, семинаров и конференций.Кроме того, соглашение подразумевает взаимный обмен информацией и научными материалами, что должно способствовать более эффективному проведению исследований. Также предусмотрено создание комиссий и групп экспертов для разработки совместных научных стратегий и программ.- Пятый Северный форум по устойчивому развитию проходит с 24 по 27 сентября в Якутске. Это постоянно действующая с 2019 года на территории Якутии ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная тема в 2024 году – жизнестойкость Арктики: регионы, города и сообщества. На полях форума собрались учёные, эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России, Китая, Индии, Белоруссии, Монголии, ОАЭ, Узбекистана, Республики Камерун, Кении, Мали и других стран. Они рассмотрели ключевые вопросы жизнестойкости регионов и городов Арктики, глобального партнёрства, жизнеобеспечения и безопасности. В целом деловая программа организована на 60 экспертных площадках, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.