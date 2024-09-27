В Чите проведут межрегиональные соревнования по трейлу

Межрегиональные соревнования, чемпионат и первенство Забайкалья по трейлраннингу «Забайкальский осенний трейл «Самопревосхождение» пройдут 29 сентября в Чите.- Участие в соревнованиях примут спортсмены из Бурятии, Красноярска, Улётовского, Читинского, Карымского, Дульдургинского, Шелопугинского районов Забайкальского края. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5, 10 и 35 километров, - поделились организаторы.Местом проведения турнира станет биатлонный комплекс «Орбита». Открытие соревнований состоится в 11:30. Старт будет дан в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

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