27 сентября

Популярное

В Чите проведут межрегиональные соревнования по трейлу

В Чите проведут межрегиональные соревнования по трейлу
Общество,  Фото:скриншот
Они состоятся в это воскресенье

Межрегиональные соревнования, чемпионат и первенство Забайкалья по трейлраннингу «Забайкальский осенний трейл «Самопревосхождение» пройдут 29 сентября в Чите.

- Участие в соревнованиях примут спортсмены из Бурятии, Красноярска, Улётовского, Читинского, Карымского, Дульдургинского, Шелопугинского районов Забайкальского края. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5, 10 и 35 километров, - поделились организаторы.

Местом проведения турнира станет биатлонный комплекс «Орбита». Открытие соревнований состоится в 11:30. Старт будет дан в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 0+.
Забайкальский край трейл спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
В Бурятии день рождения заповедника отметили добрыми делами
Общество, 27.09.2024
На днях Байкальскому заповеднику исполнилось 55 лет
В Монголии построят «образцовый город»
В Монголии построят «образцовый город»
Общество, 27.09.2024
Строительство подцентра Сэлбэ в рамках концепции «двадцатиминутного города» готово к запуску
В забайкальской Даурии посчитали монгольских антилоп
В забайкальской Даурии посчитали монгольских антилоп
Общество, 27.09.2024
По предварительным результатам в заповеднике и заказниках обитает около 14 тысяч дзеренов
Вузы Бурятии и Якутии договорились о сотрудничестве
Вузы Бурятии и Якутии договорились о сотрудничестве
Общество, 27.09.2024
Университеты подписали соглашение по созданию системы партнёрских отношений
В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов
В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов
Общество, 27.09.2024
Студенты получат практические навыки работы на реальном производстве
В Кяхте открыли четыре детских игровых площадки
В Кяхте открыли четыре детских игровых площадки
Общество, 27.09.2024
В рамках мероприятия прошла акция по посадке деревьев
В Чите появилось граффити в честь Героя РФ и юнармейца
В Чите появилось граффити в честь Героя РФ и юнармейца
Общество, 27.09.2024
Торжественное открытие состоялось в одной из забайкальских школ
В Северобайкальске освятили памятный поклонный крест
В Северобайкальске освятили памятный поклонный крест
Общество, 27.09.2024
Его установили в честь десятилетия Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии
В Агинском округе наградили лучших в профессии
В Агинском округе наградили лучших в профессии
Общество, 27.09.2024
Округ встретил свой 87 год со дня образования
В районе Бурятии 90-летие отпраздновал почётный дорожник
В районе Бурятии 90-летие отпраздновал почётный дорожник
Общество, 27.09.2024
Юбилей отметил житель Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^