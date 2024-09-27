27 сентября

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Возле дацана в районе Бурятии появится ещё одно огромное хурдэ

Возле дацана в районе Бурятии появится ещё одно огромное хурдэ
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко, из архива
В него вложат 100 тысяч листов с мантрой

В конце февраля стало известно, что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хурдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Его установка завершилась в мае. Внутрь вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха».
 
А на днях настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что на территории храма, близ Цогчен дугана, будет ещё одно хурдэ – Арьябалы – таких же размеров со 100 000 мантр.
 
- На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им, – пояснил Олег Намжилов на официальной странице «Гандан Ше Дувлин».

Там уже объявили сбор средств на новый молитвенный барабан.

- Заказан большой подшипник. По его размеру приобретём толстостенную трубу нужного диаметра и лишь после этого возможны все последующие работы. После сверки и подгонки подшипника под трубу начнутся подготовительные работы для покраски. Далее всё это привезут в Курумкан, – пояснил лама.

В 2024-ом планируется установить и забетонировать конструкцию. Остальное сделают уже весной-летом 2025-го.

Кстати, в дацане есть специальная книга с именами людей, жертвующих деньги на такие религиозные объекты. На больших ежегодных молебнах (возрастное ограничение – 12+) эти списки читают и освящают дымом благовоний.
буддизм дацан ламы

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