Возле дацана в районе Бурятии появится ещё одно огромное хурдэ



В конце февраля В конце февраля стало известно , что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хурдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Его установка завершилась в мае. Внутрь вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха».



А на днях настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что на территории храма, близ Цогчен дугана, будет ещё одно хурдэ – Арьябалы – таких же размеров со 100 000 мантр.



- На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им, – пояснил Олег Намжилов на официальной странице «Гандан Ше Дувлин».



Там уже объявили сбор средств на новый молитвенный барабан.



- Заказан большой подшипник. По его размеру приобретём толстостенную трубу нужного диаметра и лишь после этого возможны все последующие работы. После сверки и подгонки подшипника под трубу начнутся подготовительные работы для покраски. Далее всё это привезут в Курумкан, – пояснил лама.



В 2024-ом планируется установить и забетонировать конструкцию. Остальное сделают уже весной-летом 2025-го.





Кстати, в дацане есть специальная книга с именами людей, жертвующих деньги на такие религиозные объекты. На больших ежегодных молебнах (возрастное ограничение – 12+) эти списки читают и освящают дымом благовоний.

