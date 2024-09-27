В Монголии построят «образцовый город»

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ознакомился с подготовительными работами по проекту жилищного строительства в юрточных районах подцентра Сэлбэ, который станет образцовым городом в соответствии с концепцией «20-минутного города». В общей сложности он займёт 158 гектаров земли в окрестностях Улан-Батора, на которых будут построены 12 тысяч жилых домов, десять современных школ и детских садов, больницы, торговый центр и спортивный зал. Планируется, что 40 процентов территории этого города будет покрыто зелёными насаждениями.Подписан контракт на технико-экономическое обоснование, проект жилищного строительства, международные консалтинговые услуги и проектирование жилого комплекса в районе подцентра Сэлбэ. В течение этого года будет завершено приобретение земли, и начнётся поэтапное строительство 1184 домов, завершение которого ожидается в 2028 году.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также премьер-министр Оюун-Эрдэнэ напомнил о необходимости проведения строительных работ без отклонений от генерального плана развития Улан-Батора до 2040 года. Он подчеркнул, что политика страны заключается в строительстве жилых районов путём планирования больниц, школ, детских садов и «зелёных» объектов с целью создания комфортной среды обитания для граждан и предоставления им возможности получать все государственные услуги в течение 20 минут.После того, как подцентр Сэлбэ станет городом, валовой внутренний продукт увеличится на 2,5 трлн тугриков и будет создано 25 295 рабочих мест. Ожидается, что в Улан-Баторе загрязнение воздуха снизится на 22 %, а пробки на дорогах - на 36,3 %.