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В Бурятии местами туман

В Бурятии местами туман
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Максимальная температура воздуха составит +13 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике переменная облачность, по юго-западу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём +8, +13, по юго-западу местами +2, +7 градусов.

В Улан-Удэ сегодня без осадков, утром местами туман. Днём до 12 градусов тепла, ветер северо-западный 4-9 м/с.

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