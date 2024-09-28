В Бурятии местами туман

Максимальная температура воздуха составит +13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября по республике переменная облачность, по юго-западу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Днём +8, +13, по юго-западу местами +2, +7 градусов.
В Улан-Удэ сегодня без осадков, утром местами туман. Днём до 12 градусов тепла, ветер северо-западный 4-9 м/с.
Максимальная температура воздуха составит +13 градусов
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